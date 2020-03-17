Мурманская область. Арктика (16+)17.03.20 09:15
В Мурманской области не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией
Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, на 21.00 16 марта в мурманской области не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией.
В отношении людей, которые вернулись из-за рубежа, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:
- 1 предварительно положительный результат на коронавирус (диагноз не подтверждён);
- 17 человек госпитализированы за прошедшие сутки;
- 33 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;
- 64 человека находятся в обсерваторе;
- 98 человек находятся на самоизоляции.
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Наталья
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омега
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Валерий Лысенко
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