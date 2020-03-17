Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, на 21.00 16 марта в мурманской области не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией.

В отношении людей, которые вернулись из-за рубежа, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

- 1 предварительно положительный результат на коронавирус (диагноз не подтверждён);

- 17 человек госпитализированы за прошедшие сутки;

- 33 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

- 64 человека находятся в обсерваторе;

- 98 человек находятся на самоизоляции.