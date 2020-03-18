В Мурманской области не зафиксировано ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусной инфекцией

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, по состоянию на 21.00 17 марта в Мурманской области отсутствуют подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией.

В отношении людей, вернувшихся из неблагоприятных стран и тех, кто мог контактировать с заболевшими, предприняты следующие меры:

- 1 предварительно положительный результат на коронавирус (диагноз не подтверждён);

- 15 человек госпитализированы за прошедшие сутки;

- 45 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям;

- 67 человек находятся в обсерваторе;

- 145 человек находятся на самоизоляции.