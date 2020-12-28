В Мурманской области, несмотря на COVID-19, сохранён объём высокотехнологичной медпомощи

В Мурманской области удалось сохранить объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи и внедрить новые технологии. Теперь в Мурманской областной больнице устанавливают аортальные клапаны и кардиодефибрилляторы. Об этом на ежегодной пресс-конференции 26 декабря рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, временно останавливались лишь некоторые виды помощи. Для оказания помощи ковид-пациентам высвободили порядка 30% коечного фонда.

60% северян, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, прошли лечение в Мурманской области. За пределами области в уходящем году пролечено на 17,8% меньше людей, чем в 2019 году.

Всего высокотехнологичную медицинскую помощь в 2020 году получили более 5000 северян. За пределами региона – 2418 человек, что на 3% меньше, чем в 2019 году.

В федеральные клиники Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда направляются пациенты по профилям: онкология, сердечно-сосудистая хирургия, педиатрия, ревматология. Лечение касается тех видов высокотехнологичной помощи, которые не оказываются в медорганизациях области, или по желанию пациента.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и открытие «красных зон», оказание высокотехнологичной помощи на базе Мурманской областной клинической больницы, областного клинического многопрофильного центра и областной детской клинической больницы продолжается.

50 млн рублей будет направлено на переоснащение офтальмологической службы в Мурманской области

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, объём высокотехнологичной офтальмологической помощи в медучреждениях региона выполнен на 100%. За 2020 год её получили 1362 человека. Лечение катаракты прошли более 3000 пациентов.

Губернатор Мурманской области принял решение выделить средства из областного бюджета на замену оборудования и закупку современных аппаратов для лечения и диагностики заболеваний глаз.