Обледеневшее судно «Онега» затонуло мгновенно. 17 членов экипажа погиблиПереболевшие коронавирусом медики получат денежную компенсацию санаторно-курортного лечения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.12.20 10:15

В Мурманской области, несмотря на COVID-19, сохранён объём высокотехнологичной медпомощи

В Мурманской области удалось сохранить объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи и внедрить новые технологии. Теперь в Мурманской областной больнице устанавливают аортальные клапаны и кардиодефибрилляторы. Об этом на ежегодной пресс-конференции  26 декабря рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, временно останавливались лишь некоторые виды помощи. Для оказания помощи ковид-пациентам высвободили порядка 30% коечного фонда.

60% северян, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, прошли лечение в Мурманской области. За пределами области в уходящем году пролечено на 17,8% меньше людей, чем в 2019 году.

Всего высокотехнологичную медицинскую помощь в 2020 году получили более 5000 северян. За пределами региона – 2418 человек, что на 3% меньше, чем в 2019 году.

В федеральные клиники Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда направляются пациенты по профилям: онкология, сердечно-сосудистая хирургия, педиатрия, ревматология. Лечение касается тех видов высокотехнологичной помощи, которые не оказываются в медорганизациях области, или по желанию пациента.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и открытие «красных зон», оказание высокотехнологичной помощи на базе Мурманской областной клинической больницы, областного клинического многопрофильного центра и областной детской клинической больницы продолжается.

50 млн рублей будет направлено на переоснащение офтальмологической службы в Мурманской области

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  объём высокотехнологичной офтальмологической помощи в медучреждениях региона выполнен на 100%. За 2020 год её получили 1362 человека. Лечение катаракты прошли более 3000 пациентов.

Губернатор Мурманской области принял решение выделить средства из областного бюджета на замену оборудования и закупку современных аппаратов для лечения и диагностики заболеваний глаз.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
Екатерина
25.12.20 16:39
Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подарок! Участвовали в акции в прошлом году. Ничего не подозревая написали в открытке синтезатор, обычный - детский, небольшой. Каково было удивление увидеть в
Комментарий к новости:«Волшебная ёлка» - делать добро просто и приятно
Павел
23.12.20 15:08
Когда же вы нажретесь , на простых людях выехать хотите.
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:30Мурманская областная Дума. Итоги года (6+)13:00«Исчезнувшая». Художественный сериал, 13 серия (16+)13:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Тринадцатая» зарплата многих россиян пойдёт на выплату кредитов и отпуска-PRO Валюту (16+)Дешевеющее «чёрное золото» тянет курс рубля вниз-PRO Энергетику (18+)Энергетики должны подготовить план повышения надёжности работы системы энергоснабжения Мурманска при аварийных ситуациях-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)В России предложили брать плату с компаний, ведущих свою деятельность на Дальнем Востоке и в Арктике, за иностранных работников
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика