В Мурманской области низкая конкуренция в сфере рекламы

Ежегодно в конце октября отмечается День работника рекламы. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали рынок труда, а также какие вакансии предлагают компании специалистам в сфере рекламы в Мурманской области.

По Мурманской области прирост вакансий в сфере «Маркетинг, реклама, PR» за последний месяц составил 13%. Вместе с этим выросло и число размещенных резюме: +13% новых соискателей за месяц.

На данный момент уровень конкуренции среди специалистов по рекламе достаточно низкий (1,8 резюме на одну вакансию). В прошлом году показатели были такими же. Наиболее активные месяцы, в которые были замечены высокие показатели уровня конкуренции, пришлись на апрель и май этого года – 2,9 и 3,4 соответственно.

За последний месяц 2022 года в Мурманской области было опубликовано более 400 вакансий в сфере «Маркетинг, реклама, PR», из них более 100 с заработной платой от 100000 рублей. Чаще всего предложения с вакансиями для рекламистов размещают в таких отраслях, как «Финансовый сектор» (36% от общего числа вакансий), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (15%), «Автомобильный бизнес» (8%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (6%), а также «Розничная торговля» и «Услуги для бизнеса» (по 5%).

Топ-5 вакансий для соискателей из сферы рекламы в Мурманской области:

Руководитель отдела маркетинга, до 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70049690;

Event-менеджер/менеджер по маркетингу, https://spb.hh.ru/vacancy/71437117;

Менеджер-аналитик, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70838166;

Маркетолог по направлению сервисного обслуживания, до 80 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/67239675;

Специалист отдела маркетинга, до 60 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/70364217.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/