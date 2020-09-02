В Мурманской области ночь ожидаются местами заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северной, северо-западной периферии антициклона, смещающегося с юга Скандинавского полуострова на север Европейской части России. В этот период по Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха, хотя в ночные часы в отдельных районах сохранятся заморозки.

Сегодня, 2 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, местами заморозки до -2°, днём +13+18°.