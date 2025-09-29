Мурманская область. Арктика (16+)29.09.25 08:00
В Мурманской области ночью местами ожидаются заморозки до -1°С
Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня, 29 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +11+16°С, ночью местами заморозки до -1°.
30 сентября - ветер юго-западный, западный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -1°, днём +8+13°.
1 октября - ветер ночью западный слабый, днём юго-западный умеренный. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +1+6°, местами заморозки до -1°, днём +7+12°.
