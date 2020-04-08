В Мурманской области ночью ожидается морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 апреля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Норвежского моря. По Мурманской области ожидается временами снег, сильный порывистый ветер, днём местами метель, преобладающая температура воздуха от +3 до -3°.

10 и 11 апреля наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море: местами пройдёт снег, ночью ожидается морозная погода, днём воздух прогреется до +2-3°.

Завтра, 9 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от -2 до +3°. Гололедица.