В Мурманской области ночью ожидаются местами заморозки до -1°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море, в этот период по Мурманской области ожидается относительно тёплая погода, местами пройдут дожди. В дальнейшем циклон, формирующийся на севере европейской части России, сместится в северном направлении на территорию Кольского полуострова, поэтому 27 августа в нашем регионе ожидаются сильные дожди, усиление северного ветра и понижение температуры воздуха.

Сегодня, 26 августа, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днём небольшой, местами умеренный дождь. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью слабый, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -1°, днём +12+17°.