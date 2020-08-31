В Мурманской области ночью ожидаются местами заморозки до -2°,

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием малоградиентного барического поля, траектории активных барических образований будут проходить в значительном удалении от нашего региона. В этот период по Мурманской области ожидается относительно тёплая погода, местами небольшие дожди, в ночное время при прояснениях в центральных районах заморозки.

Сегодня, 31 августа, будет облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью +3+8°, местами заморозки до -2°, днём +11+16°.