В Мурманской области ночью ожидаются местами заморозки до -3°
Как сообщает Мурманское УГМС, над Мурманской областью очередные атлантические циклоны будут смещаться в Норвежское море и оказывать влияние на погоду нашего региона: местами пройдут дожди, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +5+11°.
Сегодня, 21 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, местами заморозки до -3°, днём +6+11°.
Штормовое предупреждение
21 сентября с 11 до 15 часов в центральной части побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8-
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18 сентября уровни воды на большинстве рек Мурманской области был выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 5-
Температура воды в реке Кола 18 сентября в 8 часов была равна 8,8° - близка к прошлогодней.