В Мурманской области ночью ожидаются местами заморозки до -3°

Как сообщает Мурманское УГМС, над Мурманской областью очередные атлантические циклоны будут смещаться в Норвежское море и оказывать влияние на погоду нашего региона: местами пройдут дожди, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +5+11°.

Сегодня, 21 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, местами заморозки до -3°, днём +6+11°.

Штормовое предупреждение

21 сентября с 11 до 15 часов в центральной части побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8- 9 метров при юго-западном, западном ветре 30-32 м/с. Сохранится до 3-6 часов 22 сентября.

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18 сентября уровни воды на большинстве рек Мурманской области был выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 5- 30 см , на реках запада области (рр. Лотта, Ёна, Тумча) - близки к среднемноголетним уровням летне-осенней межени.

Температура воды в реке Кола 18 сентября в 8 часов была равна 8,8° - близка к прошлогодней.