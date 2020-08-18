Мурманская область. Арктика (16+)18.08.20 07:00
В Мурманской области ночью ожидаются заморозки, но летнее тепло к нам ещё вернётся
Как сообщает Мурманское УГМС, 18 августа влияние обширного циклона в Баренцевом море на погоду нашего края будет постепенно ослабевать, но характер погоды в этот день на Кольском полуострове существенно не изменится.
19-21 августа произойдёт смена синоптического процесса, ветер у земли и по высотам отвернёт к южным румбам и на территории Мурманской области потеплеет, в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметок от +15 до +20 градусов.
Сегодня, 18 августа, будет облачная c прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, местами заморозки до -1°, днём +10+15°.
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