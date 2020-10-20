В Мурманской области ночью при прояснениях температура воздуха будет опускаться до -10°

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 и 21 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5° при прояснениях до -10°, днём от -3 до +2°.

Ночью 22 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не ожидается, температура воздуха понизится до -2-7°, местами до -12°. Днём 22 октября, начиная с южных районов области, будет сказываться влияние очередного атлантического циклона: ожидаются осадки, порывистый ветер, температура воздуха от -2 до +3°.

Сегодня, 20 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях местами до -10°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.

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