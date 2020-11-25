Мурманская область. Арктика (16+)25.11.20 08:00
В Мурманской области ночью при прояснениях температура воздуха понизится до -12 -17°
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с севера Скандинавии. 25 ноября циклон заполнится, осадков станет меньше, температура воздуха понизится до -3-8° ночью при прояснениях до - 9-14°.
26 ноября ожидается смещение очередного циклона на север Карелии: с прохождением атмосферных фронтов увеличится интенсивность осадков, температура воздуха днём повысится до -5-0°.
Сегодня, 25 ноября, будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый переменный. Температура воздуха -2 -7°, ночью при прояснениях -12 -17°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Александр
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Введите наконец то какую-нибудь ответственность чиновников от государства за работу людей без записи в трудовой !!! 1.работодатель незаконно наживается - не платит налоги 2. люди остаются без стажа-чи
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Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
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Константин
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Обдираловка , баринам на гучи не хватает
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