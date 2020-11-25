В Мурманской области ночью при прояснениях температура воздуха понизится до -12 -17°

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с севера Скандинавии. 25 ноября циклон заполнится, осадков станет меньше, температура воздуха понизится до -3-8° ночью при прояснениях до - 9-14°.

26 ноября ожидается смещение очередного циклона на север Карелии: с прохождением атмосферных фронтов увеличится интенсивность осадков, температура воздуха днём повысится до -5-0°.

Сегодня, 25 ноября, будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый переменный. Температура воздуха -2 -7°, ночью при прояснениях -12 -17°. Гололедица.