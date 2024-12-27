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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.24 17:00

В Мурманской области нормативно закреплён порядок, согласно которому инвесторы передают часть недвижимости региону

В Мурманской области нормативно закреплён принцип, по которому инвесторы жилищного строительства передают для области часть недвижимости, либо благоустраивают территорию. Речь идёт о масштабных инвестиционных проектах жилищного строительства, которым  предоставляют землю без проведения торгов.

Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Статус масштабного инвестпроекта предполагает обоюдовыгодное сотрудничество. Получить особый статус могут только те проекты, при реализации которых сумма инвестиций не менее 100 миллионов рублей, а площадь построенных жилых помещений не меньше 3,5 тысячи квадратных метров. Мурманская область предоставляет в аренду под инвестпроект жилищного строительства участок без проведения торгов, взамен инвестор обязуется безвозмездно передать часть созданных помещений в областную или муниципальную собственность, либо благоустроить определённую территорию, либо передать разработанный проект, получивший положительное заключение госэкспертизы, также в областную или муниципальную собственность для дальнейшей реализации.

«Правительство Мурманской области продолжает активно развивать жилищное строительство в регионе.  Сейчас нормативно закрепили важный принцип: инвесторы, получая землю в аренду без проведения торгов, обязаны предоставить региону определённую выгоду. Это может выражаться в передаче части недвижимости в собственность области или муниципалитета, а также в благоустройстве территории. Такой подход позволяет эффективно использовать земельные ресурсы и создавать дополнительные преимущества для развития региона», – пояснила первый заместитель министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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