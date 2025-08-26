В Мурманской области стартует кампания по вакцинации от сезонного гриппаМинистерство образования и науки объявляет конкурс на премии губернатора Андрея Чибиса для педагогов-классных руководителей
В Мурманской области новый порядок избрания глав муниципальных образований

В Мурманской области новый порядок избрания глав муниципальных образований. Теперь участвовать в процессе избрания глав муниципалитетов могут такие ключевые институты гражданского общества, как партии и общественная палата региона. Это способствует развитию демократии, гражданской активности и призвано обеспечить соответствие высших должностных лиц муниципалитетов интересам общества.

Реформа местного самоуправления в России официально стартовала.

19 июня 2025 года, с вступлением в силу основной части нового Федерального закона от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», которым в том числе предусмотрен новый способ избрания глав муниципальных образований из числа кандидатов, представленных высшими должностными лицами субъектов РФ.

Избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта Федерации, призвано обеспечить реализацию конституционного принципа единства системы публичной власти.

В июне 2025 года Мурманской областной Думой принят закон Мурманской области от 27.06.2025 №3138-01-ЗМО, устанавливающий новый способ избрания глав муниципальных образований Мурманской области, за исключением глав ЗАТО, – представительным органом из числа кандидатов, представленных губернатором Мурманской области.

В целях реализации данного закона губернатором Мурманской области утверждено Положение о порядке внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должность главы муниципального образования Мурманской области.

Как отмечает региональное Министерство внутренней политики, предложения о кандидатурах на должность главы муниципального образования вправе вносить губернатору Мурманской области:

  • парламентские политические партии, чьи списки кандидатов получили депутатские мандаты в Государственной Думе ФС РФ или Мурманской областной Думе;
  • Ассоциация «Совет муниципальных образований Мурманской области»;
  • Общественная палата Мурманской области;
  • Ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления».

