В Мурманской области объём инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2020 года составил 71,2 млрд рублей
Региональное Министерство экономического развития разместило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь–июль 2020 года. По предварительным данным, как сообщает ведомство, объём инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций) за январь-июнь 2020 года составил 71,2 млрд рублей (108,4% к аналогичному периоду 2019 года в сопоставимых ценах).
Позитивная динамика связана с увеличением затрат, направленных на развитие горнопромышленного комплекса, строительство новых атомных ледоколов, рыболовецких судов и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, а также строительство объектов в рамках реализации проекта «Комплексное развития Мурманского транспортного узла», строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог и пр.
Доля собственных средств организаций Мурманской области в основной капитал в январе-июне 2020 года составила 47%, доля привлеченных средств – 53%, из них на средства бюджетов всех уровней пришлось 38% общего объёма инвестиций в основной капитал. Основную долю средств в объёме бюджетных инвестиций, как и в аналогичном периоде 2019 года, занимают средства федерального бюджета (91,2%).