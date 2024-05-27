В Мурманской области объём ипотеки для постройки дома в первом квартале 2024 года превысил 500 млн рублей

За первые три месяца текущего года банки в Мурманской области выдали 199 ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на сумму 542 млн рублей. Это составляет 13% от общего количества выданных в первом квартале ипотечных жилищных кредитов и 10% – от их совокупного объема.

«Средняя сумма займа для постройки или приобретения частного дома в Мурманской области в марте составила 2,7 млн рублей. Средневзвешенная процентная ставка в рублях по таким кредитам в марте составила 8,1% годовых. При этом средний размер регионального ипотечного жилищного кредита и процентная ставка по нему были выше», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в марте 2024 года ставка в рублях по ипотечным жилищным кредитам в Мурманской области в среднем составила 9,2% годовых, средняя сумма договора – 3,4 млн рублей. Общий ипотечный жилищный портфель в регионе на начало апреля составил 86,7 млрд рублей. В годовом выражении рост составил 21%.