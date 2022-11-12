В Мурманской области объём платных услуг, оказанных населению в январе–сентябре 2022 года, составил 54897,0 млн рублей - 101,6%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-сентябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области объём платных услуг, оказанных населению в январе–сентябре 2022 года, составил 54897,0 млн рублей, или 101,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре этого года – 6195,7 млн рублей, или 98,0%.

Индекс тарифов на грузовые перевозки в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем, по предварительным данным, составил 101,2%, в том числе морским транспортом – 101,5, автомобильным транспортом – 100,0%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц в III квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом составил 99,99%.