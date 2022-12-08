В Мурманской области объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в октябре достиг 167,7%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-октябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, индекс промышленного производства в Мурманской области в январе–октябре 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года составил 99,3%, в октябре 2022 года – 102,7%.

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-октябре этого года составил 87235,2 млн рублей, или 103,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре 2022 года – 15089,6 млн рублей, или 167,7%.

В нашем регионе за десять месяцев этого года введено в эксплуатацию в установленном порядке 179,4 тысячи кв. метров жилых помещений (в январе–октябре 2021 года – 43,8 тысячи кв. метров), в том числе индивидуальными застройщиками (за счёт собственных и привлечённых средств) – 35,4 тысячи кв. метров, или 19,7% от общего ввода жилья.