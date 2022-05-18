В Мурманской области объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-марте 2022 года составил 119%

Мурманскстатом опубликован доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-марте 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней и внешней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, заработной плате, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-марте 2022 года составил 19332,4 млн рублей, или 119,0% к соответствующему периоду предыдущего года, в марте 2022 года – 10239,2 млн. рублей, или 117,7%.

В первом квартале текущего года в нашем регионе введено в эксплуатацию в установленном порядке 79,0 тысяч кв. метров жилых помещений (в январе-марте 2021 года – 18,4 тысячи кв. метров), в том числе индивидуальными застройщиками (за счёт собственных и привлечённых средств) – 13,7 тысячи кв. метров, или 17,4% от общего ввода жилья.