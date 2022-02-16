В Мурманской области объём средств, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в 2021 году по отношению к уровню 2020 года возрос на 5%

По сведениям, предоставленным Министерством труда и социального развития Мурманской области, объём средств, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (ветеранов, пенсионеров, граждан, удостоенных почётными званиями, студентов, доноров, кормящих матерей, малоимущих граждан, инвалидов, детей-сирот) в 2021 году по отношению к уровню 2020 года возрос на 5 процентов и составил 9049 миллионов рублей.

В структуре этих средств по категориям граждан в 2021 году наибольший удельный вес приходился на выплаты ветеранам труда – 31 процент, малоимущим гражданам – 21, пенсионерам – 11, детям-сиротам – 8, женщинам, получающим региональный материнский капитал и поддержку при рождении третьего и последующих детей – 5 процентов.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в структуре выплат по направлениям социальной поддержки отдельных категорий граждан доля расходов на их денежное обеспечение составила 46 процентов, оплату жилья и коммунальных услуг – 44 процента (в 2020 году – по 46 процентов).

В 2021 году на оплату санаторно-курортного лечения и пребывания отдельных категорий граждан в домах отдыха было направлено 218 миллионов рублей, лекарств, медицинских услуг и приобретения изделий медицинского назначения – 138, проезда на городском и междугородном транспорте – 95, питания – 90 миллионов рублей (в 2020 году – соответственно 167 миллионов рублей, 114, 78, 14 миллионов рублей). Сумма этих расходов по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года возросла в полтора раза, а её доля увеличилась на два процентных пункта и составила 6 процентов общего объёма направленных на социальную поддержку средств.