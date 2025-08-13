Только 5% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе: первый учитель в России — всё ещё «вторая мама»Высокая инфляция съела часть доходов россиян: растёт просрочка по ипотеке и автокредитам
В Мурманской области объём страховых выплат гражданам вырос

В I квартале 2025 года жители Мурманской области и региональные компании заключили 68 тысяч договоров страхования. Общий объём страховых премий вырос до 2,3 млрд рублей, что на 57% превышает аналогичный показатель 2024 года.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в основном, рост обеспечили сегменты страхования жизни и добровольного медицинского страхования (ДМС).

Взносы северян в сегменте добровольного страхования жизни (кроме пенсионного страхования) выросли за год в 2,6 раза - до 1,4 млрд рублей. Общая сумма страховых премий по полисам ДМС увеличилась на 19% и составила порядка 226 млн рублей.

Выплаты клиентам по всем видам страхования в регионе увеличились на 51% - до 1,3 млрд рублей, из них около 60% пришлись на добровольное страхование жизни (кроме пенсионного страхования). На втором месте по объёму выплат – ОСАГО, его доля в общем объёме составила 17%. В I квартале этого года страховщики осуществили выплаты по 2,2 тысячи урегулированных страховых случаев по ОСАГО.

«С июля этого года максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении аварии по европротоколу при разногласиях между участниками ДТП увеличилась вдвое – до 200 тысяч рублей. На компенсацию в пределах этого лимита можно рассчитывать, если есть фотофиксация повреждений. При отсутствии разногласий условия выплаты по европротоколу остались прежними. Пострадавший получает возмещение до 400 тысяч рублей при фотофиксации и в пределах 100 тысяч рублей при её отсутствии», – напомнила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

