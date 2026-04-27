Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портахСкоро лето: опубликованы графики отключений горячего водоснабжения в Мурманске в 2026 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.04.26 16:00

В Мурманской области объём выданных микрозаймов увеличился, а их количество снизилось

В 2025 году микрофинансовые организации (МФО) выдали своим клиентам в Мурманской области 490 тысяч займов на 12 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом это на 6% меньше по количеству и на 32% больше по объёму. Портфель займов МФО вырос на 22% и достиг 4,1 млрд рублей. Но при этом рост задолженности по микрозаймам относительно 2024 года замедлился в полтора раза.

«Банк России принимает меры для ограничения закредитованности граждан. Так, МФО теперь не могут использовать сведения о доходах заемщика с его слов. Если у заемщика нет документов, подтверждающих доход, он рассчитывается по среднедушевому доходу в регионе. Кроме того, снижена максимальная переплата по займам – со 130 до 100%. Это означает, что если человек взял, к примеру, заем 10 тыс. рублей, то даже с учетом комиссий, штрафов и прочих платежей, МФО не имеет права потребовать к возврату более 20 тысяч рублей», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова. 

Также в 2026 году начнёт действовать ограничение на количество «дорогих» потребительских займов у одного клиента. С октября МФО не смогут выдать заёмщику более двух активных кредитов с полной стоимостью свыше 200% годовых. А с апреля 2027 года нельзя будет взять деньги в долг по ставке от 100% годовых, пока на руках есть хотя бы один непогашенный заем с такой же высокой ставкой. При этом между такими займами будет установлен трехдневный период охлаждения, чтобы человек мог трезво оценить свой бюджет и принять взвешенное решение.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления  Центрального банка Российской Федерации, на начало 2026 года жителям Мурманской области выдавали займы 160 микрофинансовых организаций, в том числе при онлайн-покупке товаров на маркетплейсах и при приобретении товаров в торговых точках (POS-займы).

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять