В Мурманской области объём выданных микрозаймов увеличился, а их количество снизилось

В 2025 году микрофинансовые организации (МФО) выдали своим клиентам в Мурманской области 490 тысяч займов на 12 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом это на 6% меньше по количеству и на 32% больше по объёму. Портфель займов МФО вырос на 22% и достиг 4,1 млрд рублей. Но при этом рост задолженности по микрозаймам относительно 2024 года замедлился в полтора раза.

«Банк России принимает меры для ограничения закредитованности граждан. Так, МФО теперь не могут использовать сведения о доходах заемщика с его слов. Если у заемщика нет документов, подтверждающих доход, он рассчитывается по среднедушевому доходу в регионе. Кроме того, снижена максимальная переплата по займам – со 130 до 100%. Это означает, что если человек взял, к примеру, заем 10 тыс. рублей, то даже с учетом комиссий, штрафов и прочих платежей, МФО не имеет права потребовать к возврату более 20 тысяч рублей», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Также в 2026 году начнёт действовать ограничение на количество «дорогих» потребительских займов у одного клиента. С октября МФО не смогут выдать заёмщику более двух активных кредитов с полной стоимостью свыше 200% годовых. А с апреля 2027 года нельзя будет взять деньги в долг по ставке от 100% годовых, пока на руках есть хотя бы один непогашенный заем с такой же высокой ставкой. При этом между такими займами будет установлен трехдневный период охлаждения, чтобы человек мог трезво оценить свой бюджет и принять взвешенное решение.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на начало 2026 года жителям Мурманской области выдавали займы 160 микрофинансовых организаций, в том числе при онлайн-покупке товаров на маркетплейсах и при приобретении товаров в торговых точках (POS-займы).