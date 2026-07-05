В Мурманской области обезврежена авиационная бомба SC-50 времён войны
30 июня в посёлке Молочном Кольского муниципального округа был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает vk.com/mchs_murmansk, территория была оперативно оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, к месту происшествия выдвинулись взрывотехники ФГКУ «Невского Краснознаменного ордена Жукова спасательного центра МЧС России им. Ленсовета».
«По прибытии специалисты идентифицировали и изъяли авиационную бомбу SC-50. Взрывоопасный предмет был вывезен на специализированный полигон и уничтожен с соблюдением всех мер безопасности. Происшествий не допущено», - сообщил заместитель начальника МЧС Мурманск Александр Шильников.
Фото: https://vk.com/mchs_murmansk?z=photo-98884639_457303426%2Fwall-98884639_36124