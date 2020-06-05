В Мурманской области облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 5-7 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, днём в отдельных районах возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы +15+22°.

Сегодня, 5 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +14+19°.

Предупреждение о паводке

4 июня в 20 часов уровень воды на реке Кола достигнет отметки 400 см над «0» графика водпоста. Высокий уровень воды на отметках 400- 410 см над «0» графика сохранится до конца суток 5 июня.

Дожди, прошедшие на пике весеннего половодья, и высокая температура воздуха обусловили повышение уровней воды на большинстве рек Мурманской области. Уровни воды на реках повысились за прошедшие сутки на 10- 43 см .

По данным водпоста р. Кола-1429-й км ОЖД уровень воды 4 июня в 8 часов был равен 392 см над «0» графика водпоста.

Оповещение о высокой пожарной опасности

5 июня на юге Кандалакшского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности, в Терском районе V региональный класс пожарной опасности.

5 июня на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.