В Мурманской области обнаружено 12 поддельных банкнот

Во втором квартале 2021 года в банковской системе Мурманской области выявлено 12 поддельных банкнот Банка России – из них девять номиналом 5 тысяч рублей (это по-прежнему самая подделываемая купюра) и три номиналом 1 тысяча рублей. Это на 5 поддельных банкнот меньше, чем в первом квартале текущего года.

Кроме того, из обращения было изъято 2 поддельных банкноты номиналом 100 долларов США. Всего за первое полугодие из обращения в регионе изъята 31 фальшивка.

«Важно уметь определять поддельные банкноты. При получении наличных денег, особенно банкнот крупного номинала, стоит проверить не менее трех отличительных признаков подлинности: водяной знак, защитную нить, меняющие цвет защитные элементы, - поясняет управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Банка России Андрей Климов.- Но если вдруг закрались сомнения – ни в коем случае не пытайтесь расплатиться такой банкнотой. Отнесите её в любой коммерческий банк, там купюру проверят или направят на экспертизу в подразделение Банка России. Если деньги окажутся подлинными, коммерческий банк переведёт их вам на указанный счёт. Если же выяснится, что вам попалась подделка - увы, её стоимость не возместят».

Подробная информация о признаках подлинности российских денег опубликована в разделе «Наличное денежное обращение» сайта Банка России. Больше узнать о защитном комплексе банкнот Банка России и способах их проверки можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России».