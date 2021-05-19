В Мурманской области обнаружено 17 поддельных банкнот

По данным Отделения Мурманск Северо-Западного ГУ Банка России, за I квартал 2021 года в банковской системе региона обнаружено 14 поддельных пятитысячных банкнот, две двухтысячные и одна тысячная банкнота.

Всего в 2020 году на территории Мурманской области было выявлено и изъято из обращения 38 поддельных банкнот, из них 28 – номиналом 5000 рублей, 7 – номиналом 1000 рублей, три – номиналом 2000 рублей. В 2020 году из обращения изъято также три поддельные стодолларовые банкноты, количество фальшивых иностранных банкнот снизилось более чем в 6 раз по сравнению с предыдущим годом.

«Чтобы противостоять фальшивомонетчикам, важно знать защитные признаки банкнот, распознавать подделки. Всегда проверяйте не менее трех признаков подлинности, особенно у купюр крупных номиналов. Если банкнота вызывает сомнение, не пытайтесь ею расплатиться, сдайте ее на экспертизу в любой банк. Если деньги окажутся подлинными, то их зачислят на ваш счет, стоимость поддельной банкноты возмещению не подлежит, ее передадут в полицию», – советует заместитель управляющего Отделением Мурманск Банка России Владимир Колесник.

Подлинность российских банкнот можно проверить по наличию защитной нити, цветопеременных элементов, скрытому изображению символа рубля (на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей) и присутствию цифрового обозначения номинала, выполненного микроперфорацией. Подробная информация о признаках подлинности российских денежных знаков размещена на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение», также можно воспользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России».

Чтобы предотвратить попадание неплатежеспособных и поддельных банкнот и монет в наличное денежное обращение через сферу торговли и услуг, Банк России специально для кассовых работников торговых сетей разработал образовательный курс по определению подлинности и платёжеспособности денежных знаков, который можно пройти дистанционно.