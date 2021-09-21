В Мурманской области обнаружены и уничтожены снаряды времен Великой Отечественной войны

Проводимые управлениями ФСБ России по Северному флоту и МВД России по Мурманской области мероприятия по пресечению незаконного оборота средств поражения свидетельствуют о сохраняющейся угрозе безопасности граждан, обусловленной значительным количеством боеприпасов и взрывчатых веществ, находящихся в местах боев Великой Отечественной войны.

Например, в водоёме, расположенном вблизи автомобильной дороги Заозерск – федеральная трасса Р-21 «Кола», были обнаружены средства поражения времён войны. В целях недопущения чрезвычайных происшествий и ситуаций обнаруженные предметы уничтожены силами инженерных подразделений Северного флота - утилизированы 20 минометных мин калибром 81 мм немецкого производства.

Как отмечает УФСБ России по Северному флоту, жителям области и других регионов России не стоит забывать о потенциальной опасности такого рода находок. В случае обнаружения подозрительных предметов, внешне схожих с боеприпасами, не следует предпринимать попыток их исследования. Во избежание инцидентов и несчастных случаев сообщите в органы безопасности или МВД России.