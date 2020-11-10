В Мурманской области обнаружены снаряды времён далёкой войны

Проводимые Управлениями ФСБ России по Северному флоту и МВД России по Мурманской области мероприятия по пресечению незаконного оборота средств поражения свидетельствуют о сохраняющейся угрозе безопасности граждан, обусловленной значительным количеством взрывчатых веществ, находящихся в местах боев Великой Отечественной войны.

Так, на прошлой неделе в районе губы Кутовая полуострова Средний Печенгского района Мурманской области были обнаружены боеприпасы времен войны. В целях недопущения чрезвычайных происшествий и ситуаций боеприпасы уничтожены силами инженерных подразделений Северного флота. Были утилизированы 7 артиллерийских снарядов калибром 76 мм , 1 артиллерийский снаряд калибром 122 мм , авиационная торпеда калибра 533 мм немецкого производства.

Как сообщает Управление ФСБ РФ по Северному флоту, жителям области и других регионов России не стоит забывать о потенциальной опасности такого рода находок. В случае обнаружения подозрительных предметов, внешне схожих с боеприпасами, не следует предпринимать попыток их исследования. Во избежание инцидентов и несчастных случаев сообщите в органы безопасности или МВД России.