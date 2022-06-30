В Мурманской области обновлена треть общественного автопарка, а процент дорог в нормативном состоянии превысил плановые значения – отчёт Андрея Чибиса

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил отчёт о деятельности регионального правительства областной Думе в части работы министерства транспорта и дорожного хозяйства. Глава региона доложил о достигнутых показателях в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» («БКД»), ходе работ по реконструкции автоподъезда к селу Териберка и ремонта автодорог местного значения. Отдельное внимание глава региона уделил обновлению автопарка общественного транспорта Мурманской области.

«Объём средств, направленных на дорожную деятельность, вырос почти в два раза. Региональное правительство обновило 32,8% автопарка общественного транспорта. При этом за время реализации программы «Транспорт Севера» в Мурманскую область было поставлено 135 новых автобусов и троллейбусов. Приятно видеть новые автобусы, которые курсируют по маршрутам нашего региона. Полностью обновлен парк общественного транспорта не только в ЗАТО Североморск, но и других муниципалитетах. Так, в Мурманск поставлены ещё и троллейбусы», - отметил губернатор Андрей Чибис.

Также обновление автопарка общественного транспорта также прошло Александровске, Кировске, Апатитах, Мурманске, Печенгском округе и Кандалакше.

Андрей Чибис акцентировал внимание депутатов, что впервые в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области в объекты ремонта были включены искусственные сооружения: мосты, путепровод через железную дорогу, мостовые переходы, проезды вблизи домов. В ходе реализации нацпроекта выполнены все показатели по ремонту 1 моста и 5 региональных дорог общей длиной 50,33 км, а также показатели по приведению в нормативное состояние: 7 улиц в Коле и 26 улиц в Мурманске протяженностью 16,69 км.

За три года процент региональных автодорог в нормативном состоянии вырос на 10,4%, и в 2021 году составил 46,3%.

Как отметил губернатор, работа регионального правительства по развитию дорожного хозяйства была отмечена на федеральном уровне. Так, за наилучшие показатели реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Мурманская область награждена дипломом правительства Российской Федерации и символическим золотым катком.

В рамках ведомственной целевой программы госпрограммы «Развитие транспортной системы» завершена реконструкция автоподъезда к Териберке км 0 - км 10. Параметры профиля дорожного полотна были доведены до значений, минимизирующих снегозаносимость. Из-за этой характеристики в зимний период временно приходилось закрывать проезд. На 2022 - 2024 годы планируется продолжить реконструкцию и капремонт автоподъезда общей протяженностью 25 км.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по обращениям граждан установлены новые муниципальные маршруты в Ковдорском и Кандалакшском районах, внедрена «Автоматизированная система управления транспортной работой в пассажирских перевозках». Данные об онлайн-движении общественного транспорта передаются в приложениях Яндекс.Карты и 2ГИС. Ранее такой системы на территории Мурманской области не существовало.

Объём выполненной работы по перевозкам пассажиров пригородным железнодорожном транспортом по итогам 2021 года увеличился почти в 2 раза по сравнению с 2019 «доковидным» годом с 3,9 до 7,1 млн пассажиро-километров.

Кроме того, благодаря тому, что единым заказчиком региональных перевозок стал региональный Минтранс, муниципалитеты смогли сэкономить на обеспечении работы общественного транспорта средства в размере 600 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/