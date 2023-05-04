В Мурманской области обновят улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны
В 2019 году проект «Улица Победы» был официально представлен руководством Минтранса РФ. В патриотической акции каждый год принимают участие все российские регионы-участники национального проекта «Безопасные качественные дороги». Более 600 «победных» улиц были включены и отремонтированы по программам дорожных работ.
В год 78-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне дорожники региона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приводят в порядок улицы, не только названные в честь героев Великой Отечественной войны, но и улицы, на которых проживают ветераны.
В этом году будут отремонтированы улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны, а именно:
- ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова);
- просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхнеростинского шоссе).
Ремонтные работы пройдут на улицах, на которых проживают ветераны Великой Отечественной войны:
- ул. Молодёжная (район Росляково);
- просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхнеростинского шоссе);
- ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижнеростинского шоссе);
- проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной;
- ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин);
- ул. Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до пр-да Северного);
- ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира);
- ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной);
- ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича);
- ул. Профсоюзов;
- просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской).
Не оставили без внимания и дороги, ведущие к мемориалам Великой Отечественной войны. На ул. Профсоюзов находится памятник Герою Советского Союза Анатолию Бредову и памятник «В честь строителей, погибших в 1941 – 1945 годах», а на проспекте Героев–североморцев – памятник печной трубе, это мемориал стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в ходе выполнения работ предусмотрен строительный контроль соответствия выполняемых подрядными организациями работ и применяемых материалов нормативной документации.
Фото: https://gov-murman.ru