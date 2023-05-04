В Мурманской области обновят улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны

В 2019 году проект «Улица Победы» был официально представлен руководством Минтранса РФ. В патриотической акции каждый год принимают участие все российские регионы-участники национального проекта «Безопасные качественные дороги». Более 600 «победных» улиц были включены и отремонтированы по программам дорожных работ.

В год 78-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне дорожники региона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приводят в порядок улицы, не только названные в честь героев Великой Отечественной войны, но и улицы, на которых проживают ветераны.

В этом году будут отремонтированы улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны, а именно:

- ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова);

- просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхнеростинского шоссе).

Ремонтные работы пройдут на улицах, на которых проживают ветераны Великой Отечественной войны:

- ул. Молодёжная (район Росляково);

- просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхнеростинского шоссе);

- ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижнеростинского шоссе);

- проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной;

- ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин);

- ул. Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до пр-да Северного);

- ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира);

- ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной);

- ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича);

- ул. Профсоюзов;

- просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской).

Не оставили без внимания и дороги, ведущие к мемориалам Великой Отечественной войны. На ул. Профсоюзов находится памятник Герою Советского Союза Анатолию Бредову и памятник «В честь строителей, погибших в 1941 – 1945 годах», а на проспекте Героев–североморцев – памятник печной трубе, это мемориал стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в ходе выполнения работ предусмотрен строительный контроль соответствия выполняемых подрядными организациями работ и применяемых материалов нормативной документации.

Фото: https://gov-murman.ru