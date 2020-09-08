В Мурманской области оборот общественного питания сократился на 15,4% по сравнению с уровнем 2019 года

Региональное Министерство экономического развития разместило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь–июль 2020 года. Как сообщает ведомство, в связи с действием в регионе ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, объёмы потребительского рынка значительно сократились.

За период январь-июль 2020 года оборот розничной торговли в Мурманской области в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом 2019 года снизился на 2,7%, объём продаж непродовольственных товаров - на 3,8%, продовольственных товаров - на 1,9%.

В результате доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в анализируемом периоде увеличилась до 60,8% против 60,0% в аналогичном периоде 2019 года, доля непродовольственных товаров, соответственно, снизилась до 39,2% (в 2019 году – 40,0%).

Оборот общественного питания сократился на 15,4% по сравнению с уровнем 2019 года.

По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг населению составил 87,6% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Объёмы услуг специализированных коллективных средств размещения сократились в 3 раза, туристских услуг – в 2,3 раза, услуг физической культуры и спорта и организаций культуры – в 1,9 раза, юридических услуг – 1,6 раза, услуг гостиниц и аналогичных мест размещения, транспортных услуг и услуг системы образования – в 1,4 раза, медицинских услуг – в 1,2 раза.