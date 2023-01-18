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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.23 14:30

В Мурманской области оборот оптовой торговли в январе-ноябре 2022 года составил 87,4% к соответствующему периоду предыдущего года

В общем объёме оборота оптовой торговли на долю организаций оптовой торговли в январе–ноябре 2022 года приходилось 82,4%. Оборот этих организаций составил 121696,6 млн рублей, или 95,7% к соответствующему периоду 2021 года.

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

В разделе «Рынки товаров и услуг» доклада отмечается, что в Мурманской области оборот оптовой торговли в январе-ноябре 2022 года составил 147715,6 млн рублей, или 87,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в ноябре 2022 года – 12603,7 млн рублей, или 85,7%.

В общем объёме оборота оптовой торговли на долю организаций оптовой торговли в январе–ноябре 2022 года приходилось 82,4%. Оборот этих организаций составил 121696,6 млн рублей, или 95,7% к соответствующему периоду 2021 года.

Индекс потребительских цен в ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,0%, в том числе на продовольственные товары – 101,2%, непродовольственные товары – 100,6, услуги – 101,6%.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%.

Цены на продовольственные товары в Мурманской области в ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 1,2%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце ноября 2022 года составила 6879,20 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,1%, с начала года – на 8,9%.

Цены на непродовольственные товары в ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,6%.

Цены и тарифы на услуги в ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 1,6%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мурманской области в конце ноября 2022 года составила 23320,75 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 0,3%, с начала года – на 9,7%.

 

Диаграмма: https://murmanskstat.gks.ru/folder/160380/document/194053

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