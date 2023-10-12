В Мурманской области оборот предпринимателей производственно-пищевого кластера превысил 600 млн рублей

Предприятия данного кластера производят как полуфабрикаты, так и готовую продукцию: кондитерские и мучные изделия, молочную и рыбную продукцию, продукцию растениеводства и животноводства, а также продукцию из дикоросов.

«По состоянию на 30 сентября 2023 года в производственно-пищевой кластер входит более 100 участников, в том числе 90 – субъекты малого и среднего предпринимательства, оборот которых составляет более 629 млн рублей, что почти на 120 млн рублей выше, чем показатель за весь 2022 год», – отметил руководитель Центра кластерного развития Мурманской области Владимир Попов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru