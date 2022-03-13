В Мурманской области оборот розничной торговли в январе 2022 года составил 15250,3 млн рублей - 99,9% к январю 2021 года

В январе текущего года оборот розничной торговли на 99,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,2% (на уровне января 2021 года).

Как сообщает Мурманскстат, оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе 2022 года составил 9221,7 млн рублей, или 100,5% к январю 2021 года, непродовольственными товарами – 6028,6 млн рублей или 99,1%.

В январе 2022 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,5%, непродовольственных товаров – 39,5% (в январе 2021 года – 59,9% и 40,1% соответственно).

Отметим, в 2021 году розничные торговые сети формировали 48,5% общего объёма оборота розничной торговли (в 2020 году – 46,4%). В общем объёме оборота розничных торговых сетей на долю пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий приходилось 64,2% (в 2020 году – 63,1%).