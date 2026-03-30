В Мурманской области общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях региона составляет 22 млн рублей

Мурманскстат опубликовал сведения о наличии просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях Мурманской области по состоянию на конец февраля 2026 года.

На этот период о задолженности сообщили три организации нашего региона. Задолженность составила 22,0 млн рублей перед 29 работниками. В среднем одному работнику не выплачено 758,4 тысячи рублей зарплаты.

Сведения о просроченной задолженности по видам экономической деятельности подали: обрабатывающие производства и сферы водоснабжения; водоотведения, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.