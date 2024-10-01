В Мурманской области общественный транспорт полностью готов к наступлению холодов

Об этом вчера в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Общественный транспорт к осенне-зимнему периоду готов на 100%. Напомню, что протяжённость маршрутной сети по Мурманской области с 2023 года увеличилась более чем на 18% и составляет порядка 22 тысяч километров. Кроме того, парк общественного транспорта региона обновлён почти на 100% по регулируемым маршрутам. И наша задача – поддерживать этот уровень для комфорта северян», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, подробнее о подготовке транспорта к зиме доложила Юлия Полиэктова, и.о министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

В регионе маршруты регулярных перевозок обслуживаются 38 перевозчиками. Все пассажирские автобусы и троллейбусы прошли сезонное техобслуживание: проверены все необходимые узлы и агрегаты парка подвижного состава (воздушные магистрали и магистральная система отопителей салона), проведена проверка работоспособности отопителей салонов подвижного состава, сформирован запас ГСМ и комплектов шин, в том числе зимних для малого класса.

«Также обеспечен необходимый объём запасных частей и материалов для проведения технического обслуживания и оперативного ремонта, заключены договоры с АЗС на поставку топлива, соответствующего техническим характеристикам, в том числе в зависимости от сезонности, сформирован запас горюче-смазочных материалов – масел и технических жидкостей», – добавила Юлия Полиэктова.

Ежедневно перевозчиками ведётся мониторинг температуры воздуха в ночное время.

На период 2023-2025 годов уже заключено и находятся на исполнении 99 государственных контрактов на выполнение регулярных перевозок по регулируемым тарифам с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, всего по Мурманской области перевозки организованы по 181 маршруту, из которых 125 обслуживаются по регулируемым тарифам и 56 по нерегулируемым тарифам. Ежедневно на линию выходят более 700 транспортных средств: 362 автобуса и троллейбуса по регулируемым тарифам и 390 автобусов по нерегулируемым тарифам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/