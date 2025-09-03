7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»6 сентября в городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт «Забег атомных городов»
Мурманская область. Арктика (16+)03.09.25 10:00

В Мурманской области общий ввод жилья вырос в 3 раза, а частных домов – в 5 раз

Вчера председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провёл в Москве стратегическую сессию, посвящённую повышению доступности жилья для граждан. Губернатор Андрей Чибис представил региональные инициативы, а также выступил с рядом предложений по поддержанию устойчивого роста строительства жилья в Мурманской области.

«Важно постоянно держать на контроле ситуацию в строительном секторе. Эта сфера имеет большое значение для экономики, поскольку обеспечивает многих людей не только жильём, но и работой», – подчеркнул Михаил Мишустин.

В ходе сессии Андрей Чибис сообщил, что в рамках стратегии «На Севере – жить!» регион реализует ряд системных мер, в том числе уникальную программу «Свой дом в Арктике», и выразил благодарность лично Михаилу Мишустину, а также федеральным коллегам за системную и масштабную поддержку. Особые слова признательности глава региона адресовал Президенту Российской Федерации Владимиру Путину: благодаря его решению в Арктике была запущена программа льготной арктической ипотеки под 2%, которая буквально изменила рынок жилья в Заполярье. Кроме того, с 2022 года реализуют региональную программу индивидуального жилищного строительства «Свой дом в Арктике», за два года выдано 1645 сертификатов на сумму более 2 млрд рублей, 1167 построенных домов.

«Когда к программе добавилась арктическая ипотека, эффект усилился многократно. Люди начали строить свой дом на Севере – буквально с нуля. Также мы привлекли в регион федеральных застройщиков. С 2020-го по 2024 годы средний ввод жилья вырос в 3,2 раза – до 80 тысяч кв. метров в год, а по индивидуальному строительству – в 5,3 раза – до 37 тысяч кв. метров. В 2025 году мы уже выполнили годовой план на 128%», – подчеркнул губернатор.

Впервые с советских времён в Мурманской области строятся два крупных жилых микрорайона. В активной фазе сейчас – 132 тысячи кв. метров жилья, это 20 многоквартирных домов и 2011 квартир. Подписаны соглашения на строительство ещё 780 тысяч кв. метров. Планируется выйти на 1 миллион кв. метров нового жилья за 10 лет. В настоящее время более 60% всех сделок с жильём в регионе проходят через арктическую ипотеку, ещё 20% – по семейной ипотеке под 6%.

«То есть, это не просто поддержка, а ключевой фактор работы рынка. В регион зашли федеральные застройщики –«Самолёт», «Glorax», «ТСДгрупп», «Интерстрой», планируется заход ГК «Эталон». Активизировались и местные компании. И самый главный показатель доверия – люди хотят жить на Севере, растить здесь детей, строить планы. Уже более 1360 семей воспользовались арктической ипотекой, объём выданных кредитов превысил 4,4 миллиарда рублей», – подчеркнул губернатор.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что для устойчивого роста жилищного строительства важно сохранить действующие льготные программы и меры поддержки. В числе озвученных губернатором предложений – обеспечить доступ застройщикам к дешевому проектному финансированию и включить АЗРФ в программу субсидирования комплексной застройки.

«Мы предлагаем, в том числе, включить регионы АЗРФ в федеральную программу субсидирования комплексного развития территорий. Это даст не только новое жильё, но и новую жизнь территориям с аварийным жильём, возможность привлекать инвесторов и развивать инфраструктуру», – прокомментировал Андрей Чибис.

Напомним, по инициативе главы региона был разработан и получил федеральную поддержку целый ряд инициатив по развитию арктических территорий. В том числе – создание перечня опорных городов Арктики и активизация работы по формированию их долгосрочных мастер-планов.

«Арктика – это новый космос. Это вызов, это новые горизонты. Но покорить её и развивать могут только люди. А значит – у них должно быть жильё: современное, доступное, с перспективой для жизни и семьи. И наша задача – обеспечить им необходимый уровень комфорта для жизни на Севере», – сказал губернатор в завершение.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552774/#&gid=1&pid=1

