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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.21 16:30

В Мурманской области обсудили эффективность борьбы с задолженностью предприятий по зарплате

В правительстве Мурманской области состоялось заседание координационного совета по обеспечению правопорядка на территории региона под председательством губернатора Андрея Чибиса. В ходе мероприятия участники обсудили эффективность принимаемых мер и перспективы погашения задолженности по заработной плате на предприятиях-должниках.

«С одной стороны мы в части погашения долгов существенно продвинулись благодаря совместным действиям и правительства, и правоохранителей. Решён вопрос по большим долгам, которые были у Мурманского морского пароходства. Тем не менее, возникают вопросы по определенным задержкам, связанные с предприятиями Объединенной судостроительной корпорации. Также одно из предприятий Министерства обороны имеет долги по заработной плате. Поэтому необходимо обсудить тот набор мер, мероприятий, которые должны быть приняты, чтобы погасить задолженность», – отметил во вступительном слове глава региона.

В качестве примера эффективной работы можно привести погашение долга по заработной плате в 3AO «Беломорская нефтебаза». К моменту открытия конкурсного производства задолженность по заработной плате на предприятии составляла более 50 млн рублей перед 417 работниками. Начиная с 2018 года конкурсным управляющим организована работа по подписанию договоров цессии между ООО «Статус Консалтинг» и бывшими работниками предприятия. На протяжении всего периода работы с 3AO «Беломорская нефтебаза» конкурсный управляющий своевременно предоставляет информацию, заинтересован во взаимодействии.

Эффективно проведена работа с задолженностью по заработной плате перед работниками AO «Мурманское морское пароходство». В 2018 году долг на указанном предприятии составлял 108 млн рублей. С начала 2018 года территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости в отношении предприятия проведено 221 надзорное мероприятие, выдано 216 предписаний. Совместно с Мурманской транспортной прокуратурой и Мурманским следственным отделом на транспорте предприятие вошло в конкурсное производство без долгов по заработной плате.

AO «10 Ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» имел задолженность 23 млн 812,82 тысячи рублей перед 674 работниками. На сегодняшний день в результате взаимодействия надзорных и контрольных органов, органов следствия задолженность по заработной плате полностью погашена.

Руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Мурманской области Татьяна Байтимирова сообщила, что с начала  года инспекцией труда в Мурманской области в рамках полномочий проведено 438 надзорных мероприятий по результатам проведения 64 проверок выявлено 105 нарушений по оплате труда.

По предписаниям государственных инспекторов труда 1101 работнику выплачена задержанная заработная плата на общую сумму 32 млн 666,86 тысячи рублей, 17 работникам произведена доплата минимального размера оплаты труда на общую сумму 22 тысячи рублей.

Кроме того, Государственная инспекция труда в Мурманской области успешно взаимодействует со Следственным управлением Следственного комитета РФ по Мурманской области, прокуратурой региона и региональным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

По словам Татьяны Байтимировой, общая задолженность по заработной плате на 21 июня составляла более 112 млн рублей перед 2275 работниками 25 организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории региона, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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