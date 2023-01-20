В Мурманской области обсудили перспективы сотрудничества с представителями Восточного Кейпа

Состоялась рабочая онлайн-встреча министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяны Руссковой с представителями южноафриканской провинции Восточный Кейп во главе с членом исполнительного совета – министром финансов, экономического развития, вопросов окружающей среды и туризма господином Млунгиси Мвоко. Модератором мероприятия выступил Генеральный Консул Российской Федерации в Кейптауне Алексей Маленко.

В рамках встречи Татьяна Русскова рассказала об экономическом профиле и перспективах развития региона, подробно остановившись на высоком потенциале развития горной промышленности, транспортной инфраструктуры, рыбохозяйственного и судоремонтного комплексов, а также затронула темы научно-образовательных ресурсов, развития туристско-рекреационных кластеров в Кольском Заполярье.

В свою очередь директор по торговле и инвестициям департамента экономического развития, охраны окружающей среды и туризма Восточного Кейпа господин Сия Лазарус презентовал экономический профиль провинции и территорий опережающего развития.

Стороны наметили основные направления сотрудничества, по которым начнется совместная проработка и поиск конкретных точек взаимодействия.

«В Восточном Кейпе развитый промышленный комплекс, который выпускает комплектующие изделия, запасные части для оборудования и техники, которые могут быть интересны предприятиям различных отраслей экономики нашего региона. Также стоит обратить внимание на возможности организации обмена опытом специалистов», – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, внимание также уделили потенциалу развития кооперации в сферах туризма, межмуниципального сотрудничества, культурно-спортивных связей.

Россия и Южно-Африканская Республика активно координируют свои усилия в рамках БРИКС и в других многосторонних форматах. Интерес регионов нашей страны и провинций Южно-Африканской Республики к налаживанию полноформатного сотрудничества становится более выраженным.

Фото: https://gov-murman.ru