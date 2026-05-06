В Мурманской области обсудили реализацию мероприятий, вошедших в мастер-план Полярных Зорь

Сенатор РФ Елена Дягилева провела заседание по исполнению долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Кировско-Апатитской агломерации в Полярных Зорях и подведомственной муниципалитету территории. Мероприятие состоялось в городе атомщиков.

В своём приветственном слове представитель Мурманской области в палате регионов напомнила, что инициативу развития Полярных Зорь при непосредственном участии ГК «Росатом» поддержала председатель Совфеда Валентина Матвиенко на 590 пленарном заседании с участием генерального директора государственной корпорации Алексея Лихачева.

«Президент России Владимир Владимирович Путин определил развитие Арктики и Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. Формирование перечня опорных населённых пунктов – одно из ключевых решений, призванное повысить качество жизни и способствовать развитию стратегически важного макрорегиона. Столь значимая тема – в центре внимания Совета Федерации», – подчеркнула Елена Дягилева.

Парламентарий обозначила ключевую задачу заседания – детально обсудить мероприятия мастер-плана, проблемные стороны, ближайшие планы и стратегические решения. В повестку также вошло обсуждение планов градообразующего предприятия по обеспечению экономического и пространственного развития, синхронизированных с президентскими национальными проектами и региональной народной программой «На Севере – жить!».

«В 70-х годах прошлого века пуск первого за Полярным кругом энергоблока Кольской АЭС дал отсчёт многим масштабным инициативам в Мурманской области. Мероприятия, которые мы обсуждаем сегодня, в особенности строительство двух энергоблоков Кольской АЭС-2, станут новым витком совместного качественного преобразования Кольского Заполярья», – сказала сенатор.

В заседании приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк, заместитель генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Василий Омельчук, глава города Полярные Зори Максим Ченгаев, представители Министерства строительства РФ, Министерства развития Дальнего Востока и Арктики РФ, региональных и муниципальных органов власти и компании «Росэнергоатом».

«Цель мастер-плана Кировско-Апатитской агломерации, в которой проживает порядка 80 тысяч человек, – обеспечить синергию производства, науки и качества жизни. Агломерация является минерально-сырьевым центром, обеспечивающим более 80% добычи фосфатов в России и опорным пунктом освоения литиевых месторождений и редкоземельных металлов. Ключевыми проектами для агломерации стало развитие нового месторождения, формирование Федерального центра зимних видов спорта, развитие горнолыжного курорта, создание научно-технологического кластера на базе КНЦ РАН, а также строительство КАЭС-2. Ожидается, что к 2035 году накопленный объем инвестиций в агломерацию составит 253,5 млрд рублей. Мы благодарны «Росатому», который в инициативном порядке вышел с разработкой мастер-плана Полярных Зорь. Также на территории реализуются мероприятия народной программы «На Севере – жить!». В рамках соглашения между Госкорпорацией и правительством Мурманской области также реализуется набор мероприятий с примерным объёмом финансирования в 200 млн рублей соразмерно с обеих сторон», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Напомним, включение Полярных Зорь в перечень опорных населенных пунктов АЗРФ одобрил Президент Российской Федерации в рамках рабочей встречи с губернатором Мурманской области, и в 2024 году представители института территориального планирования «Урбаника» совместно с региональным правительством и госкорпорацией «Росатом» разработали мастер-план развития городской территории.

«Мы впервые собрали всех заинтересованных лиц, чтобы комплексно рассмотреть мероприятия, включённые в три ключевых документа: мастер-план развития муниципального образования, соглашение между «Росатомом» и правительством Мурманской области, а также комплексную программу развития Кировско-Апатитской агломерации, утверждённую распоряжением председателя правительства РФ. Следовательно, сформирован рабочий механизм взаимодействия, который гарантирует достижение намеченных целей», — прокомментировал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В планах на 2026-2030 годы, озвученных на заседании, важное место занимают капитальные ремонты образовательных учреждений со строительством площадок в двух школах, открытие новых профориентационных классов, реконструкция межшкольного стадиона гимназия №1, строительство ЗАГСа, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, развитие горнолыжного комплекса на юго-западном склоне ГЛК «Салма» и другое.

«В 2025 году в рамках реализации мероприятий ДКП была благоустроена общественная территория улица Строителей и часть Нивского проспекта, которая ведёт к Центральной площади города, открыты заведение общественного питания и две кофейни. В 2026 году продолжается реконструкция санатория-профилактория Кольской АЭС со строительством бассейна и капитальный ремонт общежития Полярнозоринского энергетического колледжа. В 2026 году в опорном населенном пункте запланированы благоустройство общественной территории «Северное сияние 3.0» (2-й этап), реализация проекта «Умные Полярные Зори», создание пространства «Сквер строителей», открытие городской мастерской «Свой в городе» и парка активного семейного отдыха «Леший парк», – сообщил глава города Полярные Зори Максим Ченгаев.

В рамках рабочего визита в Полярные Зори сенатор РФ Елена Дягилева также посетила ряд объектов социальной инфраструктуры в городе атомщиков, в том числе включённые в перечень мероприятий мастер-плана по развитию агломерации. В частности – Городской дворец культуры, общежитие Полярнозоринского энергетического колледжа, в котором сейчас проводится капитальный ремонт и бассейн. Отдельное внимание представитель Заполярья в СФ уделила Медико-санитарной части №118, включенной в проект совершенствования качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия ГК «Росатом». В рамках посещения сенатор ознакомилась с результатом работ, на которые суммарно было выделено 163 млн рублей. Инвестиции позволили создать современный центр промышленной медицины, провести ремонт двух этажей детской поликлиники, приобрести компьютерный томограф и автомобиль скорой медицинской помощи. Также была проведена модернизация приёмного отделения и установлены новые лифты.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, мастер-планы 15 опорных населённых пунктов Арктики разработаны по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. С соответствующей инициативой ранее выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В нашем регионе в их число вошли три агломерации: Мурманская (Мурманск, Североморск, Кольский округ), Кировско-Апатитская (Кировск, Апатиты, Полярные Зори), и Мончегорская. 27 октября этого года правительством России были утверждены долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития опорных населенных пунктов АЗРФ, сформированные на основании мастер-планов.

До 2035 года в планах предусмотрено обновление жилищного фонда, развитие инфраструктуры ЖКХ, транспорта, медицины, образования, спорта и культуры. В опорных агломерациях Мурманской области запланирована реализация 211 мероприятий. Основным источником финансирования в части федерального бюджета станут средства отраслевых госпрограмм в соответствии с поручением Президента РФ по доведению 5% на реализацию долгосрочных планов Арктики и Дальнего Востока. На бюджетный цикл 2026-2028 годы федеральные органы предусмотрели в своих программах 67 млрд рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567206/#&gid=1&pid=23