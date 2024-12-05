В Мурманской области обсудили вопросы биоразнообразия в регионах присутствия Кольской ГМК

4 декабря в Центре управления регионом состоялся диалог между представителями власти, бизнеса и научного сообщества, где обсуждались вопросы биоразнообразия на территории региона.

С инициативой проведения координационного совещания выступили сотрудники Кольской ГМК под председательством Станислава Селезнева, вице-президента по экологии и промышленной безопасности «Норникеля». Участниками совещания стали заместитель губернатора Мурманской области — министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа, руководитель Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора Сергей Михайлов, природоохранный прокурор Андрей Удовик, депутат Мурманской областной Думы Андрей Иванов и другие. Модератором мероприятия выступил главный эколог Кольской ГМК Антон Фадеев.

Горнодобывающая промышленность является одной из ведущих отраслей экономики Мурманской области, и её развитие остаётся ключевым приоритетом региона. Однако устойчивое развитие невозможно без сохранения экосистем.

«Сохранение биоразнообразия — общая задача для министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства и ключевых землепользователей региона. Важно согласовать усилия власти, науки, территориальных органов охраны природы и крупных промышленных предприятий, чтобы выработать единые принципы и двигаться в одном направлении», — подчеркнула Ксения Зинатуллина.

На встрече представители научного сообщества представили результаты применения метода интегральной оценки состояния биоразнообразия на отдельных территориях Мурманской области в 2024 году. Также участники мероприятия поделились опытом корпоративного и научного волонтёрства в сохранении экосистем и исследованиями отдельных видов фауны. Дирекция ООПТ рассказала о текущем состоянии и задачах, стоящих перед особо охраняемыми природными территориями регионального значения Мурманской области.

Завершил встречу обмен мнениями по ключевым темам и обсуждение перспектив дальнейшей совместной работы.

«Встреча оказалась очень результативной и содержательной, обсудили все ключевые моменты. В дальнейшем было бы интересно расширить круг вопросов, охватывая не только тему биоразнообразия, но и другие, тесно связанные, которых оказалось множество. Я предлагаю организовать подобные встречи на постоянной основе. Благодарю за сотрудничество!», — подытожила Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/