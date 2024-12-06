В Мурманской области обсудили вопросы повышения безопасности и осуществления регионального государственного контроля

На площадке Центра управления регионом состоялся диалог между представителями комитета по туризму Мурманской области, ведомствами, осуществляющими разрешительную и надзорную деятельность в сфере транспорта, руководителями местных туристских компаний и аттестованными гидами, на котором обсуждались вопросы повышения безопасности и осуществления государственного контроля, а также профилактики нарушений правил эксплуатации судов в акватории Баренцева моря.

В ходе встречи представители силовых структур обсудили с туристическим сообществом основные аспекты безопасности перевозки пассажиров водным транспортом, включенных в российский морской регистр или реестр маломерных судов, а также правила перевозки пассажиров автобусами, включая безопасность участников дорожного движения и недопущения условий, способствующих возникновению аварий.

Кроме того, эксперты рассмотрели правила поведения при перекрытие региональной автомобильной дороги общего пользования «Кола – Серебрянские ГЭС» и автодороги «Автоподъезд - Териберка» из-за неблагоприятных погодных условий. Начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области Евгений Фролов напомнил о необходимости регистрации туристских групп в ГУ МЧС России по Мурманской области.

«Представители контрольно-надзорных органов Мурманской области всегда готовы к диалогу с туристическим бизнесом, поскольку вопросы безопасности туристических групп является одной из первостепеннейших задач развития туристской сферы Мурманской области», – подытожил и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/