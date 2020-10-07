В Мурманской области обсудили вопросы защиты работников в условиях COVID-19 на заседании специальной комиссии

В регионе состоялось заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством заместителя губернатора Мурманской области Еленой Дягилевой.

С информацией о методах защиты работников в условиях COVID-19 выступили представители Мурманского областного совета профсоюзов и члены Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Региональным Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства были представлены реализуемые проекты на территории области по поддержке малого и среднего бизнеса. Они позволили большей части субъектов предпринимательства возобновить свою деятельность.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в число мер поддержки входят: субсидирование затрат по кредитно-лизинговым обязательствам; субсидии субъектам предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность; льготные микрозаймы под пониженную процентную ставку (на текущей момент действует 8 кредитных продуктов от 4% до 6% годовых); поручительства гарантийного фонда; губернаторский стартап на поддержку предпринимательской инициативы; грант на приобретение франшизы; инновационный ваучер; сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

По информации Министерства здравоохранения Мурманской области, за апрель-август 2020 года выплаты стимулирующего характера медицинским и иным работникам в условиях борьбы с пандемией в размере порядка 1,2 млрд рублей получили: за счёт средств федерального бюджета – 1668 человек, областного бюджета – 5828 человек.