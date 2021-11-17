В Мурманской области объявили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье! 2021»

В Кольском Заполярье подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2021». В мероприятии приняли участие 58 обучающихся образовательных организаций Мурманской области под руководством 40 педагогов.

Организатором конкурса выступил Региональный центр физического воспитания Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Конкурсная комиссия оценивала проявление индивидуальных творческих способностей участников, оригинальность идей и их исполнения, техническое качество выполнения работ, профессионализм решения и эффективность рекламных технологий.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, победители в номинациях (по группам) представят Мурманскую область на федеральном этапе конкурса, организатором которого является федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр защиты прав и интересов детей».

Список победителей и призёров регионального этапа представлен на официальном сайте центра «Лапландия».