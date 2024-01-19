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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.24 14:30

В Мурманской области объявлен конкурсный отбор на участие в федеральной программе «Земский учитель» в 2024 году

Президент Владимир Путин сообщил о продлении программы «Земский учитель» до 2030 года в связи с её высокой востребованностью, особенно среди молодых педагогов. Мурманская область участвует в реализации программы с 2020 года, за это время в школы региона прибыл 41 учитель, прошедший конкурсный отбор и прибывший (переехавший) на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа или города региона с населением до 50 тысяч человек. Каждый из педагогов получил единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. С 2022 года программа «Земский учитель» входит в федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, участниками программы «Земский учитель» могут быть учителя до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. Отбор победителей программы проводится на конкурсной основе по утвержденным критериям, в которые входит наличие квалификационной категории, стаж и непрерывность педагогической деятельности, наличие достижений в педагогической деятельности, участие в конкурсах и т.д.

Ознакомиться с условиями участия в Мурманской области можно на сайте (вкладка «Условия участия», затем выбрать регион и ознакомиться с документами).

Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (815) 240-07-58.

Федеральной квотой для Мурманской области в 2024 году предусмотрено 6 победителей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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