В Мурманской области объявлен приём заявок на участие в экологопросветительском проекте «ЭкоКласс «Атомфлота»

«Атомфлот» совместно с Центром образования «Лапландия» объявляют набор заявок на первую смену экологопросветительского проекта «Детско-юношеское волонтёрское движение «ЭкоКласс «Атомфлота». Участниками проекта станут 20 школьников Мурманской области в возрасте от 12 до 15 лет, которые заинтересованы в экологической повестке региона.

Проект продлится с сентября 2023 года по май 2024 года. В первом полугодии проекта ребят ожидают увлекательные экозанятия в очном формате, экскурсии на атомный ледокол «Ленин», в Лапландский заповедник и полигон твердых коммунальных отходов АО «Ситиматик». А во втором полугодии школьники вместе с экспертами ФГУП «Атомфлот» и партнёрами проекта создадут собственные экологические проекты.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, экопросветительская программа направлена на выявление и подготовку обучающихся средних классов Мурманской области, способных создавать собственные экологические проекты, объединять вокруг себя людей, генерировать и воплощать новые экоидеи.

Для участия в «ЭкоКлассе «Атомфлота» необходимо: заполнить анкету участника по ссылке; пройти опрос и стать участником экомарафона в закрытой группе проекта (ссылка будет направлена после прохождения отборочного этапа).

Заявки принимаются до 20 сентября 2023 года.

По вопросам участия в проекте можно обращаться к руководителю проекта отдела коммуникаций ФГУП «Атомфлот» – Оксане Александровне Геращенко (e-mail: OAGeraschenko@rosatomflot.ru).

С этапами проекта можно ознакомиться по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru