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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 12:30

В Мурманской области объявлены электронные аукционы на выполнение работ по освещению автодорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Государственным областным казенным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области объявлены электронные аукционы для определения подрядных организаций на выполнение работ по устройству недостающего электроосвещения на ряде автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируются работы по организации освещению на автомобильных дорогах Кола – железнодорожная станция Выходной и Кола – Мурмаши с подъездами. Завершение строительных мероприятий запланировано на 10 ноября 2023 года. 

Также в рамках мероприятий госпрограммы Мурманской области «Транспортная система» планируется устройство освещения на автоподъезде к поселку Верхнетуломский, автодорогах Кандалакша – Полярные Зори, Полярные Зори – Африканда и на автомобильной дороге Оленегорск – Ловозеро.

На автоподъезде к городу Североморск предусмотрены работы не только по освещению, но и по устройству недостающих тротуаров, а на автоподъезде к селу Минькино появятся остановочные и посадочные площадки, автопавильоны и недостающие тротуары.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, гарантийный срок на выполненные работы по устройству недостающего электроосвещения, в течение которого подрядчиками устраняются выявленные дефекты, составляет 5 лет с даты подписания сторонами акта о приемке работ.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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