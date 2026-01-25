В Мурманской области оцифровано более 500 тысяч правоустанавливающих документов на объекты недвижимости

В рамках реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» в нашем регионе проводятся работы по оцифровке дел правоустанавливающих документов на объекты недвижимости.

«Это приоритетная государственная задача, целью которой является автоматизация процессов, связанных с вводом, учётом, хранением и доступом к документам в электронном виде. По состоянию на 1 января 2026 года уже оцифровано 532 тысячи единиц хранения, что составляет 90 процентов от всего объема архивных дел», – сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Работы по сканированию проводит региональный Роскадастр.

«Самое объёмное дело правоустанавливающих документов, которое оцифровали наши специалисты, состояло из 52 томов и в общей сложности 7,5 тысячи листов (дело Кандалакшского лесхоза). На его сканирование было затрачено несколько дней. А самое маленькое оцифрованное дело состояло всего из одной страницы. Перевод документов в электронный вид позволяет качественно и доступно предоставлять услуги Росреестра независимо от местоположения объекта недвижимости, то есть экстерриториально», – рассказала заместитель директора - главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Лидия Звонарёва.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, создание электронного архива снижает риски утраты или порчи документов, а также позволяет сократить издержки на хранение и перевозку бумаги.

Кроме этого, оцифровка документов способствует их оперативному поиску, что значительно сокращает сроки предоставления услуг по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество, а также делает возможным предоставление сведений Единого государственного реестра недвижимости в электронном виде за считанные минуты.