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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.20 08:00

В Мурманской области офицерами регионального следственного управления СК России обнаружены останки двух бойцов Красной Армии

В Мурманской области офицерами регионального следственного управления СК России обнаружены останки двух бойцов Красной Армии

 

7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская операция – наступательные боевые действия войск Карельского фронта и Северного флота ВМФ СССР против войск вермахта на севере Финляндии в области Петсамо и на севере Норвегии. Именно эта операция положила начало полному освобождению Заполярья от немецко-фашистских войск.

Кадетами кадетского класса СК России имени Александра Невского проделана колоссальная работа по анализу исторических и краеведческих исследований обороны Советского Заполярья. Совместно с сотрудниками Следственного управления СК РФ по Мурманской области ими изучены карты мест боев, сводки о потерях Красной армии, определён район поисковых мероприятий по обнаружению и захоронению останков бойцов Красной Армии и морских пехотинцев Северного флота.

Одним из таких мест определена стратегически важная высота 258.3, на которой после ожесточённых боев немецкие войска перешли к обороне. Высота господствует над правым берегом реки Западной Лицы.

После окончания работы с архивами сотрудники следственного управления выдвинулись к месту поиска. На «Двести пятьдесят восьмой» с металлоискателями он сильно затруднён засорённостью почвы осколками боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Высота находится в зоне вечной мерзлоты, почва перенасыщена водой и заболочена. Погода во время поисковых мероприятий постоянно менялась. Периодически шли сильные дожди, принесённые ветром с Баренцева моря.

Несмотря на все эти неблагоприятные факторы, в результате поисковых мероприятий офицерам удалось обнаружить останки двух погибших советских бойцов. По сохранившимся фрагментам обуви можно сделать предположение, что один военнослужащий погиб в летнее время, а второй – во время одиннадцатидневных боев в декабре 1941 года.

Работа по поиску солдат, павших в Заполярье, будет продолжена.

 

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